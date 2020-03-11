العراق يؤكد وفاة حالة جديدة لستيني بفروس كورونا واخضاع اسرته للحجر

2020/03/11 | 11:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية يوم الاربعاء تسجيل حالة وفاة ثانية لمُصاب بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة، مؤكدة إخضاع عائلته للحجر الصحي.

وقال مدير المكتب الإعلامي للدائرة ، سليم كاظم في بيان ورد لـ"شفق نيوز"، إن " الدائرة ، تُعلن عن تسجيل حالة وفاة ثانية لمُصاب بعمر (68 ) عاماً من أهالي حي الغدير ، وقد وصل الى مدينة الإمام الحُسين، ليلة أمس ، وهو بحالة صحية حرجة " .

وأوضح إنه "تم أخذ العينات له وإرسالها الى مُختبر الصحة المركزي في بغداد ، إلاَ إنه " فارق الحياة ( أمس ) ، قبل إعلان نتائج الفحص المختبري ، صباح اليوم ، التي أكدت إصابته بالفايروس الوبائي".

وبيَن كاظم ، إنه "سيتم نقل عائلة المواطن وإخضاعهم للحجر الصحي في الأماكن المُخصَصة لذلك " ، مؤكداً إن "الدائرة ، تبذل جهوداً استثنائية ، وتُشَدد من الإجراءات الوقائية الاحترازية المُتخذة للحيلولة دون انتشار المرض في المحافظة".

يشار إلى إن حالة الوفاة الأولى ، كانت لمواطنة ستينية ، وأُعلن عن وفاتها في السادس من الشهر الجاري ، في حين " لايزال المُصابان ( المواطنة العشرينية وموظف الخدمة ) ، والمُثبتة حالتيهما ومؤكدة مختبرياً ، يرقدان في الردهة المُخصصة للمًصابين بالفايروس في مدينة الحُسين الطبية وهما تحت المراقبة الطبية المستمرة.

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