بالفيديو .. فيفي عبده تحيي

2020/03/11 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

وجهت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده، التحية الى الشعب العراقي على طريقتها بوصلة رقص جديدة لها.

وظهرت فيفي عبده، في فيديو جديد نشرته عبر حسابها على انستغرام، وهي ترقص على انغام أغنية ربي رزقني للفنان العراقي محمود الغياث وعلقت فيفي عبده وقالت: بحبكم اوي الرقصة دي من صالون فيفي...

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