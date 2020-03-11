تسجيل حالة وفاة ثانية بفيروس

2020/03/11 | 11:28 - المصدر: سكاي برس

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بغداد / سكاي برس

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كربلاء.

وحسبوسائل اعلام محلية، فقد أفاد مصدر طبي، أنه "تم تسجيل حالة وفاة ثانية لمصاب بفيروس كورونا في أحد المستشفيات الحكومية بكربلاء".

وكانت العتبة الحسينية في العراق قررت عد...

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