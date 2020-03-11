نائب : لجنة الكتل الشيعية استبعدت الاسماء المطروحة لرئاسة الوزراء

2020/03/11 | 11:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف عضو مجلس النواب عن كتلة مستقلون فالح الزيادي عن استبعاد اللجنة السباعية جميع الاسماء التي طرحت سابقا لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية ".وقال الزيادي في تصريح تابعته " كلكامش برس " ان اللجنة السباعية المشكلة من قبل الكتل الشيعية عقدت اجتماعا وقررت استبعاد جميع الاسماء التي طرحت سابقا لمنصب رئيس الوزراء للحكومة الانتقالية ، وقررت اختيار شخصيات جديدة كأن يكون رئيس جامعة يدعم من قبل الكتل السياسية او شخصية من الخط الثاني للاحزاب السياسية ، يمتاز بالكفاءة والمهنية والنزاهة ، على اعتبار انه لا يمكن الاتيان بشخصية مستقلة من خارج الوسط السياسي خلال الفترة القليلة المقبلة ".واوضح " ان عمل اللجنة سيكون لبضعة ايام ، اي قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة لتكليف رئيس وزراء جديد التي تنتهي منتصف الاسبوع المقبل ، لكي لا نقع بفراغ دستوري ".وكانت الكتل الشيعية اتفقت على تشكيل لجنة سباعية من ممثلي الاحزاب لاختيار رئيس الوزراء المكلف ، وتقديم المرشح الى رئيس الجمهورية لاعلان التكليف الرسمي ".وضمت" اللجنة السباعية كلا من ، نبيل الطرفي / تحالف سائرون / ،و عدنان فيحان / تحالف الفتح / ، و احمد الفتلاوي / تيار الحكمة/ ، و باسم العوادي / ائتلاف النصر / ، وحسن السنيد / ائتلاف دولة القانون/ ، و حيدر الفؤادي / حركة عطاء /، و عبد الحسين الموسوي / حزب الفضيلة /"

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