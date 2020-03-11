دعوات لتعزيز دور المرأة في صناعة القرار السياسي

2020/03/11 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مراقبون إلى ضرورة تعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي العراقي، وإزالة جميع المعوقات من أمامها واعطائها الدور البارز في مختلف المجالات الحياتية.

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