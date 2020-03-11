سعد المطلبي: شمخاني قدم بعض النصائح للكتل السياسية بشأن الإسراع بتشكيل الحكومة

2020/03/11 | 11:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، عن أسباب زيارة أن الأمين العام لمجلس للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الى العراق.وأكد المطلبي في تصريح، ان شمخاني قدم خلال الزيارة بعض النصائح للقوى السياسية، بشأن التعجيل بحسم تسمية رئيس … Readmore

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