وزارة التربية تعلن طبع جميع كتب الابتدائية للعام الدراسي المقبل

2020/03/11 | 11:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، عن الانتهاء من طبع جميع الكتب المنهجية الخاصة بالمرحلة الابتدائية، استعدادا للعام الدراسي المقبل (2020 ــ 2021).وقال مدير عام الشؤون الادارية بالوزارة محمد جواد الموسوي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه وكالة صدى، إن وزارته “هيأت جميع الكتب للطبعة المكررة الخاصة بالعام الدراسي المقبل (2020 ــ 2021)، ضمن استعداداتها

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