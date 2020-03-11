2020/03/11 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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الأعرجي ينتقد تعقيد اختيار المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ويؤكد: سيبقي على الحكومة الحالية

يتبع.



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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكدت النائبة عن تحالف "الفتح" انتصار الموسوي، الأربعاء (11 اذار 2020)، أن القوى السياسية حتى اللحظة لن تطرح أسماءً في مناقشاتها من أجل اختيار شخصية تقوم بتشكيل الحكومة وتخرج العراق من الأزمة الحالية.

وقالت الموسوي ف

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