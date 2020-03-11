كرستيانو رونالدو يغادر إيطاليا بسبب كورونا

2020/03/11 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الأنباء الإسبانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس، غادر إيطاليا، وعاد إلى البرتغال، في ظل تفشي فايروس كورونا في البلاد.وصدر قرار بإيقاف الدوري الإيطالي رسمياً حتى 3 إبريل المُقبل.واتجه رونالدو للبرتغال ليبتعد عن الفيروس المتفشي في إيطاليا، وليبقى مع والدته التي تتواجد بأحد المستشفيات في ماديرا، عقب تعرضها لسكتة

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