ذي قار: اصدار هويات تعريفية لذوي الشهداء لتسهيل مراجعتهم للدوائر

2020/03/11 | 11:41 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شهداء ذي قار، الاربعاء، انها ستباشر باصدار هويات تعريفية لذوي الشهداء لتسهيل مراجعتهم لدوائر الدولة.وقال معاون مديرية شهداء ذي قار احمد البطاط في تصريح لوكالة/ المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان “ستباشر مديرية شهداء ذي قار باصدار هويات تعريفية لذوي الشهداء لتسهيل مراجعتهم لدوائر الدولة من اجل تخفيف معاناتهم اثناء مراجعة دوائر

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