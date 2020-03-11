نائب يكشف عن شركات مالية وهمية تضر باقتصاد العراق

2020/03/11 | 11:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف عضو مجلس النواب حسين العقابي، عن أضرار شركات التويق الهرمي على اقتصاد العراق.وقال العقابي في بيان له تلقته “يس عراق” إنه “بين مدة واخرى تنتشر في العراق عدد من الشركات الوهمية التي تدعي إستثمار الأموال مقابل عوائد ربحية مغرية تصل أحيانا إلى ٨٠ %”.واضاف: “تعتمد هذه الشركات آلية التسويق […]

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