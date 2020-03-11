العقابي يوضح اضرار (شركات التسويق الهرمي) على اقتصاد البلاد

2020/03/11 | 11:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضح النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، اليوم الاربعاء، اضرار شركات التسويق الهرمي على اقتصاد البلاد.

وقال العقابي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تنتشر بين مدة واخرى في العراق عدد من الشركات الوهمية التي تدعي إستثمار الأموال مقابل عوائد ربحية مغرية تصل أحيانا إلى ٨٠ %.



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واضاف إن "هذه الشركات تعتمد آلية التسويق باستخدام النظام الهرمي في إستثمار أموال الضحايا عن طريق إشراك الضحية الذي يقوم بجلب عدد آخر من الضحايا وتزداد نسبته الربحية الموعود بها بزيادة عدد العملاء الذين يجلبهم".

وبين، ان "تتبع سجل واحدة من هذه الشركات كمثال فقط وهي شركة (يونك فايننس) يشير في معلوماته الأولية انها شركة وهمية بدون عنوان ومقر واضح لها، وبدون تسجيلها في المؤسسات الرسمية الدولية المعتمدة، إذ تدعي هذه الشركة انها تعمل في السوق الأمريكية وتمنح مشتركيها أرباح تصل إلى ٨٠% بينما يؤكد المختصون ان أرباح السوق الأمريكية لا تتعدى في احسن الأحوال ٨ - ١٠ %"، متسائلاً انه "فكيف تمنح مشتركيها مثل هذه النسبة الخيالية من الارباح؟!".

وتابع "كما يتضح من تاريخ إنشاء موقعها الإلكتروني في شهر آب عام ٢٠١٦ انها شركة حديثة التأسيس وتدعي انها مسجلة في (شركة الحماية الكبيرة المشهورة مكافي) ، ومن المعروف أن مكافي شركة خاصة بحماية المواقع الالكترونية من الاختراق ولا علاقة لها بالعمل المالي والاستثماري".

واشار العقابي الى ان "بيانات المنظمات الدولية - كالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ( IOSCO ) هيئة الرقابة السويسرية، اثبتت انها وانها من الشركات المشبوهة".

وذكر، ان "نسبة ٩٠% تقريبا بحسب المراقبين من عملاء أو ضحايا هذه الشركة هم من العراقيين مع شديد الاسف، وقد تم سحب مبالغ طائلة منهم وسط غياب تام لدور السلطات العراقية ."

واوضح ان "ما يثير الاستغراب والدهشة ان هذه المعاملات المشبوهة تجري في العراق في ظل متابعة ضعيفة للمؤسسات الحكومية المعنية بالملف الاقتصادي والمالي ،مع ثبوت خطرها الكبير على الاقتصاد الوطني وعلى العراقيين الذين اكتووا سابقا بشركات وهمية مثل (سامكو) وغيره.".

ودعا العقابي إلى "تعزيز الإجراءات الرقابية من قبل المؤسسات المالية الحكومية كالبنك المركزي ومتابعة نشاط هذه الشركات وتفعيل القوانين العراقية في حماية المستهلك ومنع سرقة أموال العراقيين التي ينبغي أن تستثمر في إطارها الصحيح بمشاريع مضمونة توفر فرص عمل إضافية في القطاع الخاص وتقلل نسب العمالة المرتفعة" .

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