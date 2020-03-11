إيران تنتج لعلاج كورونا: أعطى ثماره بفترة وجيزة

2020/03/11 | 11:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الاربعاء، بأن دواء محليا لعلاج المصابين بفيروس كورونا أعطى نتائج نسبية بعد 24 ساعة من تجربته.

وقالت الوزارة إنه من المبكر الحكم عليه وتقييمه بالكامل، مضيفة أنه يمكن إنتاج هذا الدواء في غضون 3 أسابيع.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحاول السيطرة على انتشار فيروس كورونا، كما دعا المواطنين لتجنب التنقل داخل البلاد.

وقال خلال اجتماع الحكومة إن السلطات الإيرانية تعمل على مكافحة فيروس كورونا وعدم تأزيم حياة المواطنين وتأمين كل احتياجاتهم.

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