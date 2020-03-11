نوفاك يقول الحوار مستمر مع أوبك

2020/03/11 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الأربعاء إن الحوار مستمر مع أوبك وإن روسيا سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة المنبثقة عن المنظمة يوم 18 مارس آذار في فيينا.

وقال نوفاك إن الوضع في السوق غير مستقر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وسط خلاف بين روسيا والسعودية بشأن إمدادات النفط.

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