ضبط عجلة تحمل أسلحة غريبة في كربلاء

2020/03/11 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت مفارز قسم مكافحة المتفجرات في شرطة كربلاء عجلة بداخلها 20 مسدساً صوتياً مع 40 كارتوناً لعتادها من نفس النوع....

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