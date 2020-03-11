لجنة تعديل الدستور تنجز 75% من مهمتها والمواد الخلافية معروضة للمناقشة

2020/03/11 | 11:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت عـبـرت اللجنة القانونية عـن الأمــل بحصول تغييرات جوهرية على بعض مواد الدستور العراقي، أعلنت لجنة الـتـعـديـلات الـدسـتـوريـة، اليوم الأربعاء،...

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