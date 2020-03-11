2020/03/11 | 11:45 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق انسان ذي قار: رغم تحذيرات خلية ازمة كورونا لازالت بعض الدوائر تستقبل زخم كبير من المراجعين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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