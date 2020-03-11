في العراق.. /71/ إصابة بـ”كورونا”، وزير الصحة: اكتشفنا العلاج

2020/03/11 | 11:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلن وزير الصحة العراقي #جعفر_علاوي، عن ارتفاع حصيلة المصابين بفيروس “#كورونا” المستجد في البلاد، فيما كشف عن علاج للفيروس أثبت نجاحه في #العراق.وقال علاوي، في

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