اغتيال الناشطين.. مسلسلٌ “ميليشاوي” يتجدّد لإنهاء الاحتجاجات

2020/03/11 | 11:45 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت لقي المحامي والناشط العراقي كرار عادل، أمس الثلاثاء، مصرعه برصاصة في الرقبة أثناء استهدافه، مع الناشطين عبد القدوس قاسم وعبد العزيز طارق، في مركز مدينة العمارة.

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