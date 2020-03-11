الخارجيّة التركيّة تكشف مصير جانبي طريق M4 في إدلب

2020/03/11 | 11:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، عن خطة إدارة الطريق الدولي حلب – اللاذقيّة (M4)، وذلك وفق الاتفاق الذي تم في موسكو بين الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” ونظيره التركي

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