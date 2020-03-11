أتلانتا وليبزيغ أول المتأهلين إلى دور الربع النهائي لدوري ابطال أوروبا

2020/03/11 | 11:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز يوسيب إيليتشيتش أربعة أهداف في أداء فردي مذهل ليقود أتلانتا للفوز 4-3 على مستضيفه بلنسية في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليكمل تفوقه 8-4 في النتيجة الإجمالية.واقيمت المباراة بدون جمهور في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا مع قدوم الفريق الزائر من منطقة خطيرة في شمال إيطاليا.وتسبب مختار دياكبي مدافع

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