النفط يرتفع لليوم الثاني على التوالي بعد الانهيار

2020/03/11 | 11:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

تواصل أسعار النفط ارتفاعها، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي بعد الهبوط الحاد الذي سجلته الاث...

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