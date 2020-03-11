الصدر لترامب: أنت وأمثالك متهمون بنشر كورونا .. ولانريد أي علاج يصدر منك

2020/03/11 | 11:57 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اتهم زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الأربعاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر فيروس كورونا، مش...

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