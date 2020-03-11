الصدر يرفض علاج ترامب لفيروس كورونا: سنلجأ إلى الله

2020/03/11 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة عبر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، عن رفضه لأي علاج يعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد فيروس كورونا المستجد.وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "استوقفني قول (ترامب): نقوم بعمل عظيم ضد فايروس كورونا..والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا".وأضاف الصدر: "يا ترامب..أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا.يا ترامب..بالأمس تدعي ان أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب..واليوم أنت تحارب (فايروس لا يرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك".وتابع: "يا ترامب..قد ملأتم العالم حروبا واحتلا" وفقرة وصراعات واليوم تدعي أنك المعالج..وما انتشر هذا المرض إلا بسبب سياساتك الرعناء.يا ترامب..اذا كنت ملحدة وتظن بنفسك معالجة..فنحن لا نلجأ إلا الى الله تعالى".وأكمل: "يا ترامب..إن أي علاج يصدر منك ومن شركات الموبوءة..فلا نرتضيه ولا نريده فأنت لست عدو الله فحسب بل عدو الشعوب وفايروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات".

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