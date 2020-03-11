"تغيير صارخ" .. امريكا تسحب قواتها وتؤكد : "إيران اصيبت بالشلل"!

2020/03/11 | 12:00 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

بدأ الجيش الأمريكي سحب وحدات من قواته، البالغ عددها 90 ألف جندي، من منطقة الشرق الأوسط، بعدما خلص إلى أن تهديد إيران ووكلائها بالانتقام لمقتل قائد فيلق قدس قاسم سليماني قد تراجع.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، امس، عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش سحب وحدة من ألف جندي، خلال ...

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