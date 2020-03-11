اسعار صرف العملات مقابل الدينار العراقي لليوم

2020/03/11 | 12:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

العملة

السعر الحاليالأربعاء 11 مارس 2020 07:00:00 ص

دولار أمريكي (USD)

1 دولار أمريكي = 1,197.57 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 دولار أمريكي

يورو (EUR)

1 يورو = 1,360.92 دينار عراقي1 دينار عراقي = 0.001 يورو

جنيه استرليني (GBP)

1 جنيه استر...

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