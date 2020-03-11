2020/03/11 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت مديرية شهداء محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، وجبة جديدة من المنحة العقارية لذوي شهداء الحشد الشعبي وبمبلغ أربعة مليارات دينار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توزيع أربعة مليارات دينار منحة لذوي شهداء الحشد في ذي قار ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توزيع أربعة مليارات دينار منحة لذوي شهداء الحشد في ذي قار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).