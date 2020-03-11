تأجيل مباراة سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي بسبب فيروس كورونا

2020/03/11 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجلت مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، بسبب تعامل لاعبي النادي اللندني مع مالك نادي أولمبياكوس اليوناني الذي أعلن إصابته بالفيروس.

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