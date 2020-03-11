رئيس لجنة الشهداء: رواتب ضحايا البعث والإرهاب خط أحمر ومن يريد توفير الأموال عليه إلغاء رواتب البعثيين

2020/03/11 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية، النائب عبد الاله النائلي، الأربعاء (11 اذار 2020)، أن رواتب ضحايا البعث والإرهاب خط أحمر، مشيراً الى أن من يريد توفير الأموال عليه إلغاء رواتب "البعثيين".

ووبحسب البيان الصادر عن النائلي وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "استنكر التصريحات التي تصدر من بعض النواب، التي تحاول المساس برواتب الشهداء والضحايا الذين قارعوا النظام البعثي وشهداء وجرحى الإرهاب والحشد الشعبي والأجهزة الأمنية، الذين قدموا ارواحهم واجسادهم في سبيل حماية الوطن".

واضاف النائلي، أن "رواتب ذوي الشهداء والضحايا ليست منّة من أحد، وإذا أرادت الحكومة توفير اموال للموازنة عليها ان تلغي رواتب البعثيين وازلام الاجهزة القمعية، والذي يتجاوز عددهم الـ (550) ألف ويستلمون رواتب تقاعدية كبيرة جدا، وهي ما تثقل الموازنة".

وأشار الى أن "احترام تضحيات ابناء الشعب العراقي يستوجب عدم المساس بحقوقهم القانونية المشروعة، ومن يطبل بأن رواتب الضحايا تثقل الموازنة عليه ان يعلم ان رواتب البعثيين وقتلة الشعب العراقي هي الاولى بالإلغاء".

ولفت الى أن "لجوء الحكومة الى تخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين خطأّ فادحاً، وعلى الحكومة اللجوء الى حلول ايجابية وعدم محاربة المواطنين والتدخل في قوتهم ومعيشتهم بحجة سد عجز الموازنة".

يتبع.



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وجاء في بيان لإدارة الصحن الحسيني، نشره الم

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