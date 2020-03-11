بالفيديو.. السفير البريطاني ’’يخبز’’ على الطريقة العراقية ويكشف عن ’’مثل شعبي’’ تعلمه خلال التجربة

2020/03/11 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

نشر السفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هيكي، الثلاثاء (11 آذار 2020)، شريطاً مصور يظهر فيه وهو يصن...





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