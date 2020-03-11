الصدر: ترامب وأمثاله متهمون بنشر ’’كورونا’’ ولن نرتضي بأي علاج يصدر عن شركاته

2020/03/11 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

رأى زعيم التيار الصدر، مقتدى الصدر، الأربعاء (11 آذار، 2020) أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمثاله متهمون بنشر فيروس ’’كورونا’’، فيما شدد على أنه لن يرتضي بأي علاج يصدر عن شركات الأخير.

وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر: "استوقفني قول (ترامب): نقوم بعمل عظيم ضد فايروس كورونا..



والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا، يا ترامب..



أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا".

وأضاف: "يا ترامب..



بالأمس تدعي ان أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب..



واليوم أنت تحارب (فايروس) لا يرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك".

وأردف: "يا ترامب..



قد ملأتم العالم حروبا واحتلالا وفقرا وصراعات واليوم تدعي أنك المعالج..



وما انتشر هذا المرض إلا بسبب سياساتك الرعناء".

ومضى بالقول: "يا ترامب..



اذا كنت ملحدا وتظن بنفسك معالجا..



فنحن لا نلجأ إلا الى الله تعالى، يا ترامب..



إن أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة..



فلا نرتضيه ولا نريده فأنت لست عدو الله فحسب، بل عدو الشعوب وفايروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات."

بغداد اليوم-بغداد

انتقد نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، الأربعاء (11 آذار 2020)، تعقيد اختيار المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أكد أن هذه الأمور ستؤدي الى الإبقاء على الحكومة الحالية.

وقال الاعرجي في تغريدة عبر منصة "تويتر"

بغداد اليوم- ديالى

أكدت النائبة عن تحالف "الفتح" انتصار الموسوي، الأربعاء (11 اذار 2020)، أن القوى السياسية حتى اللحظة لن تطرح أسماءً في مناقشاتها من أجل اختيار شخصية تقوم بتشكيل الحكومة وتخرج العراق من الأزمة الحالية.

وقالت الموسوي ف

بغداد اليوم- بغداد

حملت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، النائب ندى شاكر جودت، الاربعاء (11 اذار 2020)، حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط.

وقالت جودت&n

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