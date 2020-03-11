2020/03/11 | 12:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يخاطب الرئيس الامريكي : أنت وأمثالك متهمون بنشر فيروس كورونا ولا سيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/11 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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