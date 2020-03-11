الاعرجي : تعقيد اليات اختيار مرشح جديد نتيجته ابقاء الحكومة الحالية

2020/03/11 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح جديد رئاسة الوزراء نتيجته الطبيعة ابقاء الحكومة الحالية .وقال الاعرجي في تغريدة على “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “تعقيد الآليات الخاصة باختيار مرشح رئاسة الوزراء سيُنتج صعوبة في انتقاء أحد الأسماء المطروحة، مما سيؤدي – وكنتيجة طبيعية […]

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