رئيس خيتافي: لن نلعب في إيطاليا مهما كان الثمن

2020/03/11 | 12:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة أكد أنخل توريس رئيس نادي خيتافي، الثلاثاء، أن فريقه لن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان "مهما كان الثمن"، وأنه من "المنطقي" تأجيل مباراة ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.وقال رئيس خيتافي في تصريحات إعلامية إنه يرفض تماما إقامة المباراة أمام الفريق الإيطالي، لأن مكان إجراء المباراة يقع في قلب "بؤرة فيروس كورونا".وأضاف: "إما أن تقام المباراة بعيدا عن هناك وإما أن تؤجل، والمنطقي تأجيلها..وبغض النظر عن أي شيء فلن يسافر خيتافي غدا إلى إيطاليا، لن يطير خيتافي، لن نذهب إلى إيطاليا مهما كان الثمن".بالمثل، طالب توريس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالبحث عن بديل للعب في ميلانو، لأن فريقه ليس بحاجة للدخول في بؤرة فيروس كورونا، كاشفا عن أنه دعا الاتحاد الإسباني كي يطلب إلغاء اللقاء.وأبرز: "إذا كان ذلك يعني خروجنا من البطولة فسنودعها، لن أكون أنا من يقرر تحمل مسؤولية هذا الخطر..نعم نود التأهل كثيرا، لكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو فسنتخلى عن اليوروبا ليج".

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