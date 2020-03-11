العتبة الحسينية تؤجل اقامة صلاة الجمعة بسبب فايروس كورونا

2020/03/11 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …أعلنت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء، تأجيل إقامة صلاة الجمعة بسبب المخاوف من انتشار فايروس كورونا.وذكرت العتبة في بيان مقتضب، أن “العتبة الحسينية تعلن استمرار عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع”.وأضافت أن “العتبة تؤكد ان التوقف سيستمر لحين تحسن الظروف الصحية”.

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