2020/03/11 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسعى مديرية زراعة الأنبار إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مساعٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مساعٍ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).