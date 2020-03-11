وزير الداخلية يشرف على حملة لتعفير عدد من المؤسسات الحكومية

2020/03/11 | 12:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشرف وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الأربعاء، على حملة مديرية الدفاع المدني لتعفير عدد من المؤسسات الحكومية.

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