النزاهة تضبط مدير كهرباء ’’حمام العليل’’ بتهمة اختلاس أموال الدولة

2020/03/11 | 12:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء 011 آذار 2020)، عن تمكنها من ضبط مدير كهرباء حمام العليل بتهمة اختلاس أموال الدولة، مبينة إقدامه على نقل مواد عائدة للدولة إلى دار أحد أقربائه بصورة مخالفة للقانون.

وأشارت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إلى "تنفيذها عمليتي ضبط بموجب مذكرتي ضبط قضائيتين، إذ تمكن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى، من ضبط مدير كهرباء حمام العليل ومسؤول المخازن فيها؛ لقيامهما بنقل مواد كهربائية تابعة لدائرة الكهرباء وإيداعها في دار والد مدير الدائرة، موضحة أن العملية تمَّت خارج السياقات القانونية وبدون مستندات إدخال وإخراج مخزني.

وأضافت إن "ملاكات المديرية تمكَّنت في عملية منفصلة من ضبط مسؤول الصيانة في الدائرة بعد أن قام بنقل مواد كهربائية عائدة للدائرة، وإيداعها في محلات تعود لمديرية بلدية حمام العليل، بدون علم وموافقة دائرة البلدية، فضلا عن أنها تمَّت بدون مستندات إدخال وإخراج مخزني".

وبيَّـنت الدائرة أنه "تم تنظَّـيم محضري ضبطٍ أصوليين في العمليتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين على السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف المتهمين وإجراء التحقيق وفقاً لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات".

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و

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء (11 اذار 2020)، إيقاف مراجعة المستفيدين الى هيأة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كإجراء وقائي ضد فايروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نظراً ل

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وقال المصدر لـ(ب

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