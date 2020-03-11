للاسبوع الثاني على التوالي.. العتبة الحسينية توقف صلاة الجمعة و”تعلقها” إلى اشعار آخر

2020/03/11 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قررت ادارة الصحن الحسيني، عدم اقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع، بسبب الظروف الصحية الذي يمر بها العراق، مبينة أن التوقف سيستمر لحين تحسن تلك الظروف.وقالت ادارة الصحن الحسيني في بيان تابعته “يس عراق”، إنه “نظراً للتعليمات الوقائية الصادرة من دائرة صحة كربلاء المقدسة، تقرر الاستمرار في ايقاف صلاة الجمعة لهذا الاسبوع ايضاً”.

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