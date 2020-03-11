اسعار النفط تواصل الارتفاع الطفيف… وروسيا تعلن “استمرار الحوار” مع أوبك

2020/03/11 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا بالاسعار، للجلسة الثانية على التوالي بعد الهبوط الحاد الذي سجلته الاثنين الماضي، وصعد مزيج “برنت” بنسبة 4.03% إلى 38.72 دولار للبرميل، فيما ارتفع الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 3.26% إلى 35.48 دولار للبرميل.وكانت الخامان قد هبطا مطلع الأسبوع الجاري في يوم وصف “بالاثنين الأسود” بنحو […]

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