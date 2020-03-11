فاطمة ناعوت - زينب الكفراوي … نَمِرةُ بور سعيد الباسلة

2020/03/11 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت فتحتُ ذراعيَّ على وسعِهما لكي أحتضنَ امرأةً بحجم أربعة دول.دولة هي الوطن مصر، وثلاث دول باغية: (بريطانيا، فرنسا، إسرائيل) تعتدي على الوطن العزيز، فيما تسمّيه الأدبياتُ السياسية: "العدوان الثلاثي على مصر.” تصوّروا أن تصافحوا امرأةً بهذا الحجم! امرأةً وقفت في وجه ثلاث دول عظمى تكتّلت لتنهشَ في أوصال الوطن! اسمها "زينب الكفراوي".متى التقيتُ بها لآخر مرة؟ قبل عامين.يوم 18 فبراير 2018، في......

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