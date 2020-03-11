عبدالعزيز عبدالله القناعي - طرد الكورونا أفضل من طرد الوافدين في الكويت

2020/03/11 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالعزيز_عبدالله_القناعي طرد كورونا أفضل من طرد الوافدينحالة الكويت في تعاملها مع الوباء العالمي فايروس كورونا تناول عدة مجالات وأبعاد وقضايا.فلم يقتصر التعامل مع انتشار الفايروس ضمن المجال الطبي والصحي والعلاجي، وإنما تعدى ذلك الي مسارات مفزعة وخطيرة هددت في بعض الأحيان الوحدة الوطنية وفئات المجتمع، من خلال التعامل معه على خلفية مذهبية دينية، نظرا لمسألة أصول بعض المواطنين الشيعة الي ايران وعودتهم من هناك بعد تف......

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