2020/03/11 | 12:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فارس_إيغو إخفاق النظام الاشتراكي لا يعني انتصاراً للرأسمالية يحاول كونت ـ سبونفيل التخفيف من هذا الشعور بالانتصار الذي عمّ الغرب، والتشكيك ـ على الأقل في جزء من شرعية هذ الانتصار ـ يقول: ((إنه، لا شيئ يؤكد في حالة وجود نظامين متنافسين، أن انهيار أحدهما يعني بالضرورة انتصار الآخر، قد يخفق الاثنان.إن إخفاق سبارتاكوس لم يكن كافياً لإنقاذ الإمبراطورية الرومانية)) (10).ما هو واضح بالنسبة للمؤلف أن ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فارس إيغو - هل الرأسمالية أخلاقية؟ (الجزء الثاني)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#فارس إيغو - هل الرأسمالية أخلاقية؟ (الجزء الثاني)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).