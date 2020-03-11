السعودية تحمل إيران المسؤولية المباشرة عن تفشي فيروس كورونا

2020/03/11 | 12:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حملت المملكة العربية السعودية، إيران المسؤولية المباشرة عن نشر فيروس كورونا المستجد.وشجب مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي ترأسها الملك سلمان، ما أطلق عليه سلوك إيران غير المسؤول، والمتمثل بتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، من دون وضع ختم … Readmore

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