فرنانديز يبعد بوجبا عن ريال مدريد

2020/03/11 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتبط النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، بالرحيل عن الفريق الصيف المقبل صوب ريال مدريد أو يوفنتوس، إلا أنه قد ينتهي به المطاف في النهاية بالاستمرار في ملعب أولد ترافورد، وفقا لتقرير صحفي إنجليزي.

فقد ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه يُتوقع تجديد بوجبا عقده مع مانشستر يونايتد، حيث يعتقد أنه يمكن أن يشكل ثنائيًا مميزًا مع زميله البرتغالي، برونو فرنانديز.

وينتهي عقد بوجبا مع الشياطين الحمر بنهاية الموسم المقبل، وكان هناك تفكير في بيعه خلال الصيف، لتجنب رحيله مجانًا بنهاية الموسم التالي.

ويبدو أن التوقيع مع برونو فرنانديز، والإضافة التي أحدثها، هي التي شجعت بوجبا على البقاء، حيث بدأت نتائج اليونايتد في التحسن، ومع إضافة المزيد من الصفقات قد يعود الفريق لسابق عهده، حسبما ترى “ديلي ميل”.

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