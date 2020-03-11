مواعيد كأس الاتحاد الآسيوي تربك حسابات الكويت والقادسية

2020/03/11 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أربك تحديد موعد المواجهات المؤجلة لكأس الاتحاد الآسيوي، حسابات ناديي الكويت والقادسية.

وأعلن الفريقان، في وقت سابق، التزامهما بوقف التدريبات والمباريات التجريبية، حتى إشعار آخر، تنفيذا لقرار اللجنة الأولمبية الكويتية، ضمن التدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وصار لزاما على الناديين، وضع خطة بديلة، من أجل العودة إلى التدريبات، قبل موعد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي، التي تنطلق في الرابع من مايو/آيار المقبل.

ومن المنتظر أن يضع الناديان خطة بديلة لإعادة تجهيز فريقيهما، بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفقا لتعميم اللجنة الأولمبية الكويتية، فيما يخص المشاركات الخارجية.

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