اليابان تستنفر لمواجهة “كورونا”.. منع دخول الأجانب وتخصيص 15 مليار دولار لدعم الاقتصاد

2020/03/11 | 12:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم حزمة طوارئ جديدة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد بما في ذلك برامج إقراض بقيمة 15 مليار دولار لدعم المشاريع التجارية الصغيرة.وقال آبي لمجموعة العمل الحكومية المعنية بمسألة تفشي الفيروس “سنصدر مساعدة رأس مال قوية بقيمة 1,6 تريليون ين تشمل تقديم قروض […]

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