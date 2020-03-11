الملا : مصطفى الكاظمي لا زالت لديه حظوظ لشغل منصب رئيس الوزراء

2020/03/11 | 12:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..يرى النائب السابق، حيدر الملا، أن رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، لا زالت لديه الحظوظ ليشغل منصب رئيس الوزراء رغم التجاذبات بين الكتل السياسية.وقال الملا في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاربعاء ، إن “الفرص السياسية والدستورية بدأت تتضاءل أمام الجميع، سواء كانت القوى السياسية أم رئيس الجمهورية، لجهة الاتفاق على اسم […]

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