خيتافي يرفض السفر الى ايطاليا بسبب كورونا

2020/03/11 | 12:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكد رئيس نادي خيتافي الإسباني آنخيل توريس، اليوم الاربعاء، أن فريقه "لن يسافر" إلى إيطاليا لخوض مباراة الذهاب أمام إنتر ميلان الإيطالي في دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي، رغم أن هذا يفترض أن يسفر عن احتساب الفريق خاسرا.

ورفض الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) طلب خيتافي الخاص بتغيير ملعب المباراة وأكد على إقامتها بملعب "سان سيرو" في ميلانو.

وقال توريس في تصريحات إعلامية: "في الوقت الحالي، لن يسافر خيتافي إلى ميلانو.



لن نغادر إلى إيطاليا رغم ما يعنيه هذا".

وواصل: "إذا كان علينا أن نخسر المباراة، سنخسرها برؤوس مرفوعة".

وأوضح توريس أن ناديه "حاول إيجاد حل بديل من خلال إقامة المباراة بعيدا عن ميلانو التي تعتبر من المدن التي تفشى فيها فيروس كورونا الجديد، ولكن اليويفا لم يقدم حلا آخر باستثناء المطالبة بتصريح خاص للسفر".

وأضاف: "طالبنا اليويفا بالبحث عن ملعب بديل خارج ميلانو.



ما من أحد اتخذ خطوات" مشيرا إلى أن "النادي طالب الاتحاد الإسباني للعبة بالتدخل وطلب تأجيل المباراة".

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