بلجيكا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/03/11 | 12:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزيرة الصحة البلجيكية، ماغي دي بلوك، اليوم الاربعاء، عن تسجيل أول حالة وفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا، لمريض يبلغ من العمر 90 عاما.

وأفادت وكالة "لوسواغ" الإخبارية البلجيكية على موقعها الإلكتروني بوفاة أول مصاب بفيروس كورونا في بلجيكا، كان المريض يبلغ من العمر 90 عاما.

ودعت الحكومة البلجيكية إلى عدم استمرار الفعاليات الداخلية، إذ هنالك أكثر من 1000 مشارك في الفعاليات الرياضية المقررة لشهر آذار، وذلك للحد من انتشار الفيروس.

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